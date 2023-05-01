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В Тюменской области за сутки ликвидировали четыре лесных пожара на 15,5 га

Происшествия, 09:40 26 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре лесных пожара на 15,5 га потушили в Тюменской области за сутки. Обнаружено два новых. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на 26 мая, действуют восемь пожаров в лесах, три из которых локализованы.

Пятый класс пожарной опасности – чрезвычайная степень - установлен 26 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах. В Уватской – четвертый.

Сообщить о природном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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