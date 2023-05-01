Пять ландшафтных пожаров на 437 гектарах действуют в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять ландшафтных пожаров на общей площади 437 га действуют в Тюменской области по данным на утро 25 мая. Из них в стадии локализации – три пожара на площади 187 га.

24 мая на территории региона действовало 14 ландшафтных пожаров на площади 539 га, ликвидировано девять из них на 102 га, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Также в Тюменской области действуют 10 лесных пожаров. За прошедшие сутки 24 мая зафиксировано три новых лесных пожара на площади 8 га, ликвидировано пять на площади 206,6 га.

Тушением природных пожаров в регионе занимается 441 человек, используется 62 единицы техники. Также для ликвидации возгораний 24 мая применялись пять вертолетов с водосливными устройствами. Произведено 144 слива воды общим объемом свыше 673 тонн.

В Тюменской области действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.