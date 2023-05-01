Тюменские благотворители организовали показ спектакля для детей с тяжелыми ментальными нарушениями

| Фото: предоставлено Екатериной Дергачевой | Фото: предоставлено Екатериной Дергачевой

Спектакль "Битва магов или выпускной в школе волшебников" покажут 393 малышам и подросткам с расстройствами аутистического спектра, а также их родителям, 2 июня в Тюменском театре кукол. Событие приурочат ко Дню защиты детей.

С просьбой помочь устроить для особенных ребятишек праздник в Тюменский театр кукол обратилась местная благотворительная организация "Открой мне мир", рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" замдиректора культурного учреждения Екатерина Дергачева. На ее призыв откликнулись два крупных предприятия: ООО "Тюменьмолоко" и ПАО "Птицефабрика "Боровская".

"Компании социально ориентированные, руководители прониклись необходимостью подарить детям праздник и сделали для этого все", - подчеркнула Екатерина Дергачева.

Спектакль расскажет о том, что даже волшебники иногда не могут преодолеть все трудности. Для этого им нужны смелость, честность, а самое главное – настоящие и верные друзья.

По словам культработника, до начала представления для ребят проведут адаптированную игровую программу, дети смогут не только посмотреть, но и стать участниками интерактивов.

Кроме того, родители устроят ярмарку-выставку детских работ, которые ребята изготовили самостоятельно.

Екатерина Дергачева поблагодарила благотворителей и выразила уверенность, что это не последний масштабный праздник, который помогли устроить тюменские предприятия.

| Фото: предоставлено Екатериной Дергачевой | Фото: предоставлено Екатериной Дергачевой

Инна Кондрашкина