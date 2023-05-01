Тюменцы могут подать заявки на всероссийский конкурс песен до 31 мая

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на II Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни "Россия" Ларисы Долиной продлится до 31 мая. Тюменцы от 18 до 45 лет могут представить новые авторские песни или сочинения привлеченных авторов для участия в конкурсе, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Фестиваль проводится в два этапа: заочный и очный. В заочном этапе принимают участие все желающие, направив заявку и запись песни на электронный адрес fcrprf@mail.ru до 31 мая. По итогам первого тура определят 10 финалистов, которые выступят в Пятигорске, в финале конкурса 11 и 12 июня.

Жюри возглавит народная артистка РФ Лариса Долина. Организаторами проекта выступают Федеральный центр реализации проектов по развитию и становлению личности и Музыкальная академия Ларисы Долиной, отмечается на сайте Министерства культуры РФ.