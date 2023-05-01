Тюменскую компанию признали недобросовестной за срыв двух контрактов в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменскую компанию "Новострой" признали недобросовестной за срыв сроков благоустройства двух спортивных площадок в Тобольске. Подрядчик нарушил условия муниципальных контрактов, сообщает управление ФАС России по Тюменской области.

По договорам ООО "Новострой" должно было построить детскую комплексную спортивную площадку в мкр. Строитель и еще одну спортзону у ДК "Речник" в мкр. Иртышский. Но необходимый объем работ так и был выполнен, заказчик принял решение расторгнуть контракты в одностороннем порядке, уточняется в сообщении.

Информацию о компании внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Она не сможет участвовать в торгах в течение двух лет.