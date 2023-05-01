В Тюменской области до 3 тыс. рублей к стипендии будут получать студенты IТ-направлений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 3 тыс. рублей к стипендии студенты по IТ-направлениям будут получать от Тюменской области. Для этого нужно заключить договор о целевом обучении с региональным департаментом информатизации, сообщает ведомство.

В числе направлений востребованные в регионе специальности: "Информационная безопасность", бакалавриат, "Компьютерная безопасность", специалитет и "Информационная безопасность автоматизированных систем", специалитет.

Целевое обучение позволяет получить квалифицированные кадры в сфере информационной безопасности для решения актуальных задач в Тюменской области. В начале заключившие такой договор студенты будут дополнительно к стипендии получать 1 тыс. 500 рублей в месяц. А на старших курсах при хороших оценках размер выплаты увеличивается до 3 тыс. рублей.