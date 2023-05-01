В тепличном комплексе сортового картофеля Тюменской области посадят 150 тысяч микрорастений

| Фото: агрофирма «КРиММ» | Фото: агрофирма «КРиММ»

150 тыс. микрорастений посадят в тепличном комплексе сортового картофеля агрофирмы "КРиММ" до июня. Именно в теплицах проходит важный этап выращивания исходного семенного материала, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Вегетационный период составляет от 90 до 100 дней. А всего в тепличных условиях содержат 25 сортов картофеля.

Агрофирма "КРиММ" занимается оригинальным, элитным и репродукционным семеноводством. Для производства семенного материала в "КРиММ-СоКар" организованы лаборатории - по размножению исходного материала, диагностике вирусных и других заболеваний картофеля. А также теплицы для выращивания мини-клубней и питомники, оснащенные необходимой техникой. Площадь под семенным картофелем - 800 га при отдаче средней урожайности 30 тонн с гектара.