  • 30 мая 202330.05.2023вторник
  • USD80,0555
    EUR85,9013
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер западный

В тепличном комплексе сортового картофеля Тюменской области посадят 150 тысяч микрорастений

Экономика, 17:01 30 мая 2023

агрофирма «КРиММ» | Фото: агрофирма «КРиММ»

150 тыс. микрорастений посадят в тепличном комплексе сортового картофеля агрофирмы "КРиММ" до июня. Именно в теплицах проходит важный этап выращивания исходного семенного материала, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Вегетационный период составляет от 90 до 100 дней. А всего в тепличных условиях содержат 25 сортов картофеля.

Агрофирма "КРиММ" занимается оригинальным, элитным и репродукционным семеноводством. Для производства семенного материала в "КРиММ-СоКар" организованы лаборатории - по размножению исходного материала, диагностике вирусных и других заболеваний картофеля. А также теплицы для выращивания мини-клубней и питомники, оснащенные необходимой техникой. Площадь под семенным картофелем - 800 га при отдаче средней урожайности 30 тонн с гектара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# агрофирма КРиММ , АПК , картофель , теплица , элитные семена

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 30.05.2023В тепличном комплексе сортового картофеля Тюменской области посадят 150 тысяч микрорастений
16:16 30.05.2023В Уватском районе создали совет представителей коренных народов Севера
12:36 30.05.2023Импотозамещающую тюменскую камедь презентовали на Skolkovo Startup Village
09:29 30.05.2023В Тюменской области подешевели крупы, растительное масло, макароны и молочка