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В Тюмени завершается голосование за варианты благоустройства общественных пространств

Общество, 15:32 30 мая 2023

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Больше 110 тыс. голосов отдали жители Тюменской области за дизайн-проекты благоустройства. Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и завершится 31 мая.

Как сообщает администрация Тюмени, от региона в нем участвуют семь объектов. В Ишиме это территория в центре города, в Тобольске предлагают благоустроить сквер Выпускников.

Самое большое количество площадок в Тюмени, их в областной столице пять. Это озеленённые зоны на улицах Энергостроителей, Мусоргского, Московском тракте, а также парк Константина Лагунова и сквер Леонида Згерского.

Жители должны определить, как будут выглядеть эти территории. На сайте представлено по два дизайн-проекта для каждой площадки.

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# благоустройство , голосование

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