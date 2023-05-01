Глава Минобрнауки проводит в Тюмени заседание по правовому регулированию в сфере генетических технологий

| Фото: ТГ-канал Минобрнауки России | Фото: ТГ-канал Минобрнауки России

Правовое регулирование в сфере генетических технологий обсуждают в Тюмени с участием главы Минобрнауки Валерием Фальковым. Третье заседание рабочей группы проходит в Тюменском государственном университете, сообщается в Telegram-канале министерства.

Рабочая группа должна сформировать оптимальные пути правового регулирования в сфере генетических технологий. В настоящее время в общемировой практике нет единых подходов.

"Я бы очень хотел, чтобы темы, которые мы сегодня обсуждаем, и проблематика, которая здесь будет продемонстрирована, нашла отражение в учебных планах наших коллег, чтобы в работу включались не только аспиранты, но и студенты", — пояснил Валерий Фальков.

По словам члена президиума Российской ассоциации содействия науке Марии Воронцовой, тема становится жизненно важной, так как ранее генетические технологии не имели такого широкого распространения, особенно во врачебной практике.

Вуз не случайно выбран площадкой для проведения заседания. Как отметила заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева, ТюмГУ демонстрирует динамичное развитие и в области генетических технологий, и по правовым решениям.

ТюмГУ участвует в федеральной научно-технической программе развития генетических технологий. В Институте государства и права формируется центр компетенций по правовому обеспечению в вопросах цифровых технологий при выполнении генетических исследований и в широком смысле охраны геномной и генетической информации.