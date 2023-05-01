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Главную роль в тюменском фильме "Деревня проклятых" исполнит актер Влад Канопка

Общество, 18:18 30 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актер Влад Канопка исполнит главную роль в научно-фантастическом триллере "Деревня проклятых" от тюменской кинокомпании "Пушка".

Популярный артист, широко известный по своим ролям в сериале "Молодежка" и множеству других проектов, исполнит ключевую роль в короткометражном фильме. По сюжету, девушка-эпидемиолог с группой военных прилетает в глухую деревню, чтобы расследовать загадочную смерть.

Съемки пройдут уже этим летом, а режиссером выступает Владимир Мотырев, который представил в Тюмени в мае фильм "Незримое". Проект реализуется в рамках конкурса "В полях" от Росмолодежи.

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