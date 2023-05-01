  • 30 мая 202330.05.2023вторник
  • USD80,0555
    EUR85,9013
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер западный

В общежитиях тюменского межвузовского кампуса смогут проживать 4 тыс. 980 студентов

Общество, 15:54 30 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 980 студентов смогут проживать в четырех общежитиях межвузовского кампуса в Тюмени. Также здесь будут расположены спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, учебные лаборатории, технопарк, центр талантливой молодежи и гостиница.

Под размещение объектов отведен участок в 182,8 га в районе ул. Мельникайте, лесопарка Гагарина и р. Туры.

Распоряжение об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта "Межуниверситетский кампус мирового уровня в Тюмени, опубликовано на портале органов власти. Будущему студгородку присвоен статус регионального значения.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Отметим, ранее стало известно об утверждении дорожной карты по строительству и оснащению в регионах, в том числе и в Тюмени девяти кампусов мирового уровня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский кампус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 30.05.2023Глава Минобрнауки проводит в Тюмени заседание по правовому регулированию в сфере генетических технологий
16:38 30.05.2023Фотовыставку родных бойцов СВО "Надежный тыл" открыли в Тюмени
16:27 30.05.2023Жители Тюменской области оформили 317 тысяч записей к врачам с начала года
16:05 30.05.2023В Тюменской области до 3 тыс. рублей к стипендии будут получать студенты IТ-направлений