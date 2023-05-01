В общежитиях тюменского межвузовского кампуса смогут проживать 4 тыс. 980 студентов
4 тыс. 980 студентов смогут проживать в четырех общежитиях межвузовского кампуса в Тюмени. Также здесь будут расположены спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, учебные лаборатории, технопарк, центр талантливой молодежи и гостиница.
Под размещение объектов отведен участок в 182,8 га в районе ул. Мельникайте, лесопарка Гагарина и р. Туры.
Распоряжение об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта "Межуниверситетский кампус мирового уровня в Тюмени, опубликовано на портале органов власти. Будущему студгородку присвоен статус регионального значения.
Отметим, ранее стало известно об утверждении дорожной карты по строительству и оснащению в регионах, в том числе и в Тюмени девяти кампусов мирового уровня.