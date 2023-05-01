В общежитиях тюменского межвузовского кампуса смогут проживать 4 тыс. 980 студентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 980 студентов смогут проживать в четырех общежитиях межвузовского кампуса в Тюмени. Также здесь будут расположены спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, учебные лаборатории, технопарк, центр талантливой молодежи и гостиница.

Под размещение объектов отведен участок в 182,8 га в районе ул. Мельникайте, лесопарка Гагарина и р. Туры.

Распоряжение об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта "Межуниверситетский кампус мирового уровня в Тюмени, опубликовано на портале органов власти. Будущему студгородку присвоен статус регионального значения.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Отметим, ранее стало известно об утверждении дорожной карты по строительству и оснащению в регионах, в том числе и в Тюмени девяти кампусов мирового уровня.