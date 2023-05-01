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В Тюмени водитель Chevrolet сбил ребенка во дворе дома

Происшествия, 09:34 31 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Три человека, в том числе, восьмилетний ребенок, пострадали в трех ДТП на дорогах Тюменской области 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция. Мальчик, выбегавший из-за припаркованного транспорта, был сбит автомобилем Chevrolet во дворе дома по ул. Попова.

По предварительным данным, школьник получил ушибы. Всего в Тюменской области с начала 2023 года в дорожных авариях ранены 177 детей, один ребенок погиб.

Инспекторами ДПС задержаны 14 нетрезвых водителей. Житель с. Велижаны Нижнетавдинского района ехал к другу в баню, показания алкотестера составили 1,79 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Рост аварийности на дорогах стал темой рабочей поездки главы областной Госавтоинспекции Андрея Миллера в Тобольск и Тобольский район.

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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