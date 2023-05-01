По вопросам службы по контракту тюменцев проконсультируют волонтеры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По вопросам службы по контракту граждан проконсультируют волонтеры штаба #МыВместе. Они будут дежурить в пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Республики, 2) в Тюмени ежедневно с 1 июня с 9 до 15 часов.

На обучении волонтеров познакомили с процедурой оформления военнослужащего от пункта отбора до отправки к месту службы. Они готовы консультировать граждан, рассказывать о перечне льгот и мерах социальной поддержки, действующих в регионе и стране, востребованных специальностях, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.