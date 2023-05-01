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Вторсырье из Тюменской области востребовано в 15 регионах России

Общество, 17:49 31 мая 2023

ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Вторсырье, отбираемое из твердых коммунальных отходов на мусоросортировочных заводах Тюменской области, перерабатывают на предприятиях в 15 регионах России от Москвы до Новосибирска.

Число переработчиков постоянно увеличиваются благодаря реализации тюменского вторсырья на открытых электронных площадках, сообщает "Тюменское экологическое объединение".

"Чем больше становится таких производств, тем больше полезных материалов вовлекается во вторичное использование. Сейчас наибольшая концентрация переработчиков тюменского вторсырья в Свердловской и Тюменской областях", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

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# Тюменское экологическое объединение

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