Трюки на летающей лестнице увидят зрители в спектакле-мечте тюменской цирковой династии

| Фото: Ольга Гениевская | Фото: Ольга Гениевская

Воздушная гимнастка в образе Алисы из знаменитого Зазеркалья, исполняющая трюки на… летающей лестнице. Такую режиссерскую находку увидели зрители спектакля по мотивам произведения Льюса Кэрролла, которую представила тюменская цирковая династия Непочатых. Закрытый показ состоялся на сцене Дворца искусств "Пионер".

Масштабное представление объединило в постановке ребят, занимающихся в цирковой студии "Арлекин" под руководством Евгении Непочатых, и взрослых артистов шоу братьев Непочатых.

По сюжету любознательная Алиса попала в сказочный мир, где встретилась с Красной королевой и ее подданными. Она познакомилась с волшебными персонажами: Чеширским котом, огромной Гусеницей, Кроликом, Белым рыцарем, которые помогали ей в борьбе с королевой. И, конечно, добро победило. Евгения Непочатых в образе правительницы Зазеркалья через два проникновенных монолога напомнила о том, как прекрасно детство, как чудесно, когда есть мама и папа, и они тебя любят. Неожиданные откровения Красной королевы растрогали и добавили в мир теплых чувств и эмоций.

| Фото: Ольга Гениевская | Фото: Ольга Гениевская

В спектакле много массовых сцен с детьми, которые еще не стали профессиональными артистами: танец цветов, выход муравьишек умилили зрителей. Эти эпизоды, а также карты и шахматный бой, показали, как умеют руководители работать с ребятами, как их воспитанники прониклись цирковым и театральным искусством.

| Фото: Ольга Гениевская | Фото: Ольга Гениевская

Артистам хотелось придумать реквизит поинтереснее, поэтому стандартное цирковое кольцо заменили на другой снаряд – летающую лестницу. Это держалось в секрете до самой премьеры, ведь артисты мечтали удивить, что и удалось. Кстати, в этой постановке еще и столик для знаменитого five o’clock тоже все норовил улететь от героев. И это только малая часть трюков и демонстрации циркового мастерства.

| Фото: Ольга Гениевская | Фото: Ольга Гениевская

Гостья показа Мария Симонова отметила, что современных детей очень сложно удивить, но артистам это удалось. "Мои маленькие зрители высидели весь спектакль с открытым ртом, не отрывая глаз от сцены! Это дорогого стоит!" - сказала она.

"Репетиции, репетиции, репетиции… А между ними изготовление реквизита, все делалось вручную, - поделилась эмоциями после премьеры Евгения Непочатых. - Сегодня я задумалась о том, насколько мы профессиональный коллектив! Весь спектакль создавался на 30 квадратных метрах. У нас не было постоянной сцены, техслужб, гримеров, костюмеров".

Этот масштабный спектакль – воплотившаяся мечта Евгении Непочатых, первые шаги в его создании были сделаны еще в студенчестве. Что дальше? Вот что говорит об этом артистка: "Мы тот коллектив, у которого нет званий. Мы не заслуженные, не народные. Но у нас есть самое главное - любовь наших зрителей! А это очень трудно заслужить. А еще у нас настоящая любовь к своему делу! И когда-нибудь наша мечта сбудется. У нас будет свой театр".

Спектакль "Алиса в Зазеркалье" можно увидеть на сцене Дворца "Пионер" 3 и 4 июня. Постановка предназначена для семейного просмотра. Билеты здесь.

Евгения Тенегина