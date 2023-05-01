Второй цех по производству дверей запустит ишимская компания "Индорс"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй цех планирует запустить ишимская компания "Индорс", которая занимается изготовлением дверей. Это позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия.

Об этом во время визита на производственную площадку губернатора Тюменской области Александра Моора 31 мая, заявил директор компании "Индорс" Александр Березкин.

По его словам, предприятие работает с июля 2022 года, в настоящее время производит 5 тыс. дверей в месяц. Продукцию поставляют в районы Тюменской области и центральную часть России, а также в Уфу, Курган, Екатеринбург, Омск, Барнаул, Республику Алтай и на экспорт в Казахстан. Сотрудничают также и с застройщиками – им поставляют двери для черновой отделки.

"Оборудование местное, российское и небольшая часть из Китая. Производство не зависит от импорта - сырье российское. Мы запустили линейку щитовых дверей и начинаем изготовление дверей стеновых и в эмали. Начали осваивать вторую часть здания, что позволит выйти к концу текущего года на выпуск 10-12 тысяч дверей в месяц. В создание производства инвестировано 60 миллионов собственных средств", - рассказал Александр Березкин.

Глава Ишима Федор Шишкин отметил, что в плане привлечения инвестиций в городе есть достаточно хорошие площадки для ведения бизнеса.

"Компания "Индорс" располагается на ранее пустующей площадке в 15 тысяч квадратных метров. Сегодня на выпуске дверей заняты 70 человек. Это и инвестиции в экономику города, и новые рабочие места, и увеличение налогооблагаемой базы", - подчеркнул глава Ишима.

Оксана Корнеенкова