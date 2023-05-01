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В Тюменской области отменят режим ЧС с 1 июня

Общество, 20:58 31 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим ЧС отменят в Тюменской области с 1 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор, сообщает информационный центр областного правительства.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохранен запрет на посещение лесов, разведение открытого огня.

Учитывая погодные условия, сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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# Александр Моор , режим ЧС , ЧС

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