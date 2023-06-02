Более 8 тысяч школьников из Ямала и Югры отдохнут в лагерях Тюменской области летом

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 163 ребенка из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов отдохнут в лагерях Тюменской области в период летней оздоровительной кампании 2023 года. Это на 80% больше по сравнению с летней кампанией прошлого года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональной общественной организации "Ассоциация "Мы вместе".

Об общего числа путевок 3 тыс. 620 предназначены для ямальских детей, 4 тыс. 543 - для югорчан.

"Девять лагерей ассоциации примут на летний отдых детей из округов. Это два филиала лагерей "Ребячья республика", "Олимпийская Ребячка", центры "Алые паруса", "Витязь", лагеря санаторного типа "Серебряный бор" и "Энергетик", "Остров детства", лагерь им. Гагарина и "Дружба". На каждую смену программы утверждаются и проходят экспертизу на соответствие требованиям, вне зависимости от того из какого региона отдыхают дети в лагере", - рассказала президент ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

В первую очередь путевки получили дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и из семей – участников СВО.

Вожатые из округов могут работать в лагерях ассоциации "Мы вместе" на общих основаниях, при наличии необходимых документов для трудоустройства. На сменах работают студенты тюменских вузов, проживающие в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области.

Анжела Лебедева