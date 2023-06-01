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Тюменка потратила чужие деньги с банковской карты на спиртное и продукты

Происшествия, 12:14 01 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. рублей потратила в магазинах с чужой банковской карты жительница Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража", сообщает УМВД по Тюменской области.

В городскую полицию обратилась студентка. Девушка сообщила, что потеряла свою банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Позже на ее телефон стали приходить уведомления о списании денежных средств.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Женщина 1978 года рождения признала вину. Она рассказала, что нашла карту во дворе и потратила деньги на продукты и алкоголь.

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# кража , уголовное дело

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