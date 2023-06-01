Контроллеры микроклимата и умные шахматы представили студенты ТюмГУ

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

187 студентов Тюменского госуниверситета стали участниками технологического трека, в перечень которого входят учебные программы по технологическому предпринимательству, промышленному дизайну, компьютерному инжинирингу, прототипированию и мейкерству, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В конце семестра на защите итоговых работ ребята представили перед экспертами 45 концепций и прототипов проектов. В список разработок вошли контроллеры микроклимата, эргономическая раздельная клавиатура, индикаторные ячейки для складов, беспроводные наушники с внешним адаптером, умные шахматы со световыми элементами и многое другое.

"Студенты познакомились со станками с числовым программным управлением, освоили двухмерное и трехмерное моделирование, получили базовые знания и навыки в области схемотехники электронных устройств. Несмотря на технологическую специфику, значительная часть участников впервые столкнулась с мейкерством, но смогла успешно разработать первые прототипы", - сказал преподаватель элективов "Мейкерство" и University Makers Анатолий Кизуров.

Студенты, которым интересны инжиниринг, технологии и инновации, могут включить в свою образовательную траекторию элективы технологического трека НЦМУ ТюмГУ вне зависимости от направления обучения благодаря реализации стратегического проекта "Мультипарадигмальное образование" программы "Приоритет 2030".