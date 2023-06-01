Авиалесоохрана прогнозирует высокие риски лесных пожаров в Тюменской области в июне

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В западной, северной и восточной частях Тюменской области в июне сохранится повышенная вероятность лесных пожаров. Такое заключение дает ФБУ "Авиалесоохрана", специалистами которой разработан предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации на июнь 2023 года.

"Прогноз составлен на основании фактическ их данных гидрометеорологической обстановки на май, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на июнь 2023 года и результатов многомерного корреляционного анализа, ФБУ "Авиалесоохрана", - отмечено в сообщении.

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах прогнозируется и на территории других регионов Уральского федерального округа: в восточной части Свердловской области, северной части Курганской области, в южной и восточной частях Ханты-Мансийского автономного округа.