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Авиалесоохрана прогнозирует высокие риски лесных пожаров в Тюменской области в июне

Общество, 18:08 01 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В западной, северной и восточной частях Тюменской области в июне сохранится повышенная вероятность лесных пожаров. Такое заключение дает ФБУ "Авиалесоохрана", специалистами которой разработан предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации на июнь 2023 года.

"Прогноз составлен на основании фактическ их данных гидрометеорологической обстановки на май, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на июнь 2023 года и результатов многомерного корреляционного анализа, ФБУ "Авиалесоохрана", - отмечено в сообщении.

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах прогнозируется и на территории других регионов Уральского федерального округа: в восточной части Свердловской области, северной части Курганской области, в южной и восточной частях Ханты-Мансийского автономного округа.

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# авиалесоохрана , лесные пожары

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