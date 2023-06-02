  • 2 июня 20232.06.2023пятница
  • В Тюмени 27..29 С 1 м/с ветер северный

"Читальню" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени откроют 28 июня

Общество, 13:29 02 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над созданием пространства "Читальня" работают в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени. Его открытие запланировано на 28 июня.

"Сейчас идет закупка мебели для "Читальни". В холле уже смонтирован стеллаж. Продолжается подготовка и маркировка книг", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе мультицентра.

Также в "Конторе пароходства" продолжают искать партнеров, которые бы предоставили для "Читальни" свои книги и периодические издания.

Напомним, благодаря участникам проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" будет пополнена библиотека. Во время фестиваля в Тюмени в апреле 2023 года они собрали вторсырье. Вырученные от его сдачи деньги обещали потратить на приобретение изданий. Как сообщили в пресс-службе "Конторы пароходства", организаторы проекта предоставят "Читальне" 16 книг.

"Читальня" разместится в холле второго этажа мультицентра. Ранее на сайте planeta.ru была запущена кампания по сбору средств на обустройство пространства для работы и чтения.

Возрастное ограничение 12+

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , книги , Контора пароходства , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 02.06.2023500 юных артистов выступили на гала-концерте XХIII национального фестиваля "Радуга" в Тюмени
14:46 02.06.2023Первый детский рок-фестиваль в Тюмени собрал более 100 юных музыкантов
14:35 02.06.2023100 артистов из 26 городов выступят на фестивале "Музсходка" в Тюмени
14:24 02.06.2023Тюменские школьники отправили бинокли бойцам СВО