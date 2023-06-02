"Читальню" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени откроют 28 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над созданием пространства "Читальня" работают в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени. Его открытие запланировано на 28 июня.

"Сейчас идет закупка мебели для "Читальни". В холле уже смонтирован стеллаж. Продолжается подготовка и маркировка книг", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе мультицентра.

Также в "Конторе пароходства" продолжают искать партнеров, которые бы предоставили для "Читальни" свои книги и периодические издания.

Напомним, благодаря участникам проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" будет пополнена библиотека. Во время фестиваля в Тюмени в апреле 2023 года они собрали вторсырье. Вырученные от его сдачи деньги обещали потратить на приобретение изданий. Как сообщили в пресс-службе "Конторы пароходства", организаторы проекта предоставят "Читальне" 16 книг.

"Читальня" разместится в холле второго этажа мультицентра. Ранее на сайте planeta.ru была запущена кампания по сбору средств на обустройство пространства для работы и чтения.

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Инна Пахомова