Участники проекта "Экософия" собрали более трех тонн вторсырья для тюменской библиотеки

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Интерактивную библиотеку создадут в новом пространстве "Читальня" в тюменском мультицентре "Контора пароходства" благодаря участникам проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Они собрали более трех тонн вторсырья.

Об этом рассказал первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

Это различное вторсырье – и пластик, и бумага. На вырученные от его сдачи средства закупят книги. "У нас такая традиция – оставлять что-то от себя в регионе. Тюменской области мы дарим две экологические выставки", – сказал он.

По словам первого заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", третий полуфинал проекта "Экософия" не случайно проходил на территории Тюменской области. Регион ведет огромную работу в сфере экологии. "В 2022 году Тюменская область стала первым регионом России, внедрившим стопроцентную сортировку твердых бытовых отходов. Это серьезный показатель. Нам приятно проводить проект именно здесь. К тому же у нас сложились продуктивные отношения с правительством региона. Мы проводим здесь не первое мероприятие. Конечно, нас радует вовлеченность команды губернатора Александра Викторовича Моора", – сказал он.

Алексей Агафонов добавил, что предприятия Тюменской области так же ведут большую экологическую работу. В этом можно было убедиться после посещения завода "ЗапСибНефтехим". 8 апреля там побывали участники "Экософии".

Напомним, в Тюменскую область на полуфинал съехались 110 участников из 33 регионов России. У каждого есть проекты, их в дальнейшем реализуют на территории страны. Также участники проекта вовлекали в экологичный образ жизни других людей. Так, днем 9 апреля на набережной состоялся фестиваль "Экософия в Тюмени".

За три дня участники провели большое количество мероприятий за три дня. Это 23 лекции, 50 мастер-классов, семь экоквизов.

Инна Пахомова