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С 1 июня Utair провезет детские чемоданы в ручной клади

Общество, 18:19 01 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможность перевозить в ручной клади детские чемоданы по льготному тарифу появилась у пассажиров авиакомпании Utair с 1 июня. Пассажиры до 12 лет смогут взять на борт чемодан с жестким каркасом на колесах габаритами до 55х40х25 см и весом до 10 кг.

Акция, запущенная специально к Дню защиты детей, продлится до 30 июня. Перевозчик не исключает, что она может быть продлена до конца лета и даже стать постоянной. Стоимость провоза детских чемоданов в салоне самолета по акции — от 999 рублей.

Utair предоставляет пассажирам от двух до 12 лет скидку на перелеты в размере 25 %. Билеты на внутрироссийские рейсы для детей до двух лет оформляются бесплатно, на международных перелетах скидка - 90 % от тарифа для взрослого.

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