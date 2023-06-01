Олимпиаду "Тюменская слава" продлили до 9 июня

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Олимпиаду "Тюменская слава" продлили до 9 июня. 30 победителей объявят и наградят в Тюменской областной научной библиотеке 16 июня в 15 часов, сообщают организаторы.

На 1 июня в олимпиаде поучаствовали более 380 ребят. Напомним, 23 мая стартовала онлайн-олимпиада с вопросами по военной, нефтяной и научной славам города, которая завершит проект Содружества библиотек Тюменской области "Мобильная 3D-лаборатория "Тюменская слава", реализованный благодаря гранту губернатора.

К участию приглашают учеников 6–8 классов тюменских образовательных учреждений. Школьнику нужно перейти по ссылке, выполнить 25 заданий, одно из которых требует развернутого ответа. Ребята смогут проверить знания, полученные на интерактивных занятиях и в виртуальных экскурсиях проекта.

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Проект "Мобильная 3D-лаборатория "Тюменская слава" проходит в городе с октября 2022 года. Он представляет собой интерактивные занятия для детей 11–17 лет с авторскими виртуальными экскурсиями, на которых дети совершают "прогулку" по памятным местам Тюмени в сопровождении Дмитрия Менделеева, Виктора Муравленко и безымянного солдата Великой Отечественной войны. Видеоролики в формате 360 градусов – это эксклюзивный авторский материал, созданный специально для проекта.

С января по май 2023 года в Тюмени прошли 93 обучающих занятия, которые посетили 2689 школьников. Интерактивы проходили на выездах в образовательных учреждениях города и на базе библиотеки имени Менделеева.

Олимпиада проводится для сохранения памяти о выдающихся личностях и значимых событиях прошлого, которые внести вклад в развитие и историю страны и Тюменской области, повышения интереса к истории России и региона, к знаниям в сфере науки и истории страны и региона, для патриотического воспитания школьников.





