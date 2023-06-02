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В тюменском центре нейрохирургии провели показательную операцию с пробуждением пациента

Общество, 18:59 02 июня 2023

пресс-служба ФЦН Тюмени | Фото: пресс-служба ФЦН Тюмени

Показательное оперативное вмешательство с пробуждением пациента провели врачи во время конференции по хирургии эпилепсии в тюменском федеральном центре нейрохирургии. Пациентом стал житель Таджикистана, который страдает эпилептическими приступами, сообщает пресс-служба ФЦН.

"После выполнения хирургического доступа пациента будят, после чего все манипуляции проводятся на головном мозге в непрерывном с ним общении. Лингвисты задают вопросы, а пациент на них отвечает. В этом основная суть интраоперационного речевого картирования, и на сегодняшний день никакими другими методами достоверно определить, где находятся речевые зоны – невозможно", - сказал заведующий московским центром нейрохирургии национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Андрей Зуев.

Лечащий врач пациента отметил, что операция была непростой, но прошла без проблем. После процедуры врач поговорил с пациентом, а это значит, что речь сохранена. Хирурги надеются, что мужчина больше не столкнется с эпилептическими приступами.

пресс-служба ФЦН Тюмени | Фото: пресс-служба ФЦН Тюмени

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# нейрохирургический центр , ФЦН , эпилепсия

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