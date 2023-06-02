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В Тюмень привезли 44 тонны молодой моркови из Киргизии

Экономика, 19:24 02 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44 т молодой моркови привезли в Тюмень из Киргизии. Первые партии свежего урожая поступили на переработку в ООО "Прованс". Этот резидент индустриального парка "Боровский" специализируется на производстве свежих салатов.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре, партии моркови проверили на фитосанитарную безопасность. Нарушений международных и российских карантинных требований не выявлено.

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# импорт , Россельхознадзор

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