  • 2 июня 20232.06.2023пятница
  • В Тюмени 27..29 С 1 м/с ветер северный

Первый детский рок-фестиваль в Тюмени собрал более 100 юных музыкантов

Общество, 14:46 02 июня 2023

kto72.ru, Дмитрий Сиялов

Более 100 юных музыкантов собрал I Детский рок-фестиваль "Бридж Фест. Ура, каникулы" возле ДК "Нефтяник" 1 июня, в День защиты детей. 43 номера исполнили гитаристы и вокалисты. Концерт длился три часа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил режиссер продюсерского центра "Нота".

"Мы как организаторы совместно с ДК "Нефтяник" планируем проводить этот фестиваль ежегодно и в течение года несколько раз. Первый фестиваль прошел в День защиты детей – это подарок нам от города. Следующий будет в сентябре – в начале нового учебного года. В таком формате поздравим детей", - рассказал Юрий.

kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов ﻿

Около двух тысяч зрителей собрал детский рок-фестиваль. Как заметили организаторы, взрослые зачастую радовались композициям больше детей.

По словам режиссера, название фестиваля выбрано не случайно - организаторы наводят мосты между талантливыми детьми.

"Есть идея расширить его географию - проводить в муниципалитетах, а лучшие номера отбирать на город. Также хотим привлекать для участия в фестивале муниципальные и частные коллективы, студии", - сказал Юрий Шевченко.

kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов ﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День защиты детей , музыканты , рок-музыка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 02.06.2023500 юных артистов выступили на гала-концерте XХIII национального фестиваля "Радуга" в Тюмени
14:46 02.06.2023Первый детский рок-фестиваль в Тюмени собрал более 100 юных музыкантов
14:35 02.06.2023100 артистов из 26 городов выступят на фестивале "Музсходка" в Тюмени
14:24 02.06.2023Тюменские школьники отправили бинокли бойцам СВО