Первый детский рок-фестиваль в Тюмени собрал более 100 юных музыкантов

kto72.ru, Дмитрий Сиялов kto72.ru, Дмитрий Сиялов

Более 100 юных музыкантов собрал I Детский рок-фестиваль "Бридж Фест. Ура, каникулы" возле ДК "Нефтяник" 1 июня, в День защиты детей. 43 номера исполнили гитаристы и вокалисты. Концерт длился три часа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил режиссер продюсерского центра "Нота".

"Мы как организаторы совместно с ДК "Нефтяник" планируем проводить этот фестиваль ежегодно и в течение года несколько раз. Первый фестиваль прошел в День защиты детей – это подарок нам от города. Следующий будет в сентябре – в начале нового учебного года. В таком формате поздравим детей", - рассказал Юрий.

Около двух тысяч зрителей собрал детский рок-фестиваль. Как заметили организаторы, взрослые зачастую радовались композициям больше детей.

По словам режиссера, название фестиваля выбрано не случайно - организаторы наводят мосты между талантливыми детьми.

"Есть идея расширить его географию - проводить в муниципалитетах, а лучшие номера отбирать на город. Также хотим привлекать для участия в фестивале муниципальные и частные коллективы, студии", - сказал Юрий Шевченко.

Анжела Лебедева