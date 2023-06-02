Житель Тюменской области выиграл 5 миллионов рублей на квартиру

| Фото: Telegram-канал "Омутинское: новости, события, факты" | Фото: Telegram-канал "Омутинское: новости, события, факты"

5 млн рублей выиграл в лотерею "Столото" житель Тюменской области. Учитель физкультуры из с. Омутинское Николай Важенин стал обладателем приза в 546-м тираже государственной "Жилищной лотереи", сообщает Telegram-канал "Омутинское: новости, события, факты".

Три года назад по совету мамы Николай установил на телефон мобильное приложение "Столото" и стал участвовать в розыгрышах.

"Заветный билет я выбрал определенным методом: искал, где в игровых полях больше чисел "7" и "8". Уверен, что они приносят мне удачу!" — рассказал Николай. О выигрыше он узнал, когда ехал в машине с супругой, получив SMS от "Столото".

Николай Важенин работает в детско-юношеской спортивной школе старшим инструктором, воспитывает сына и дочку. Приз он решил получить в денежном эквиваленте, а на выигранные деньги планирует купить для подрастающих детей просторную квартиру.