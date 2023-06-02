"Отряды мэра" откроют трудовое лето в Тюмени 5 июня

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

"Трудовое лето" торжественно откроют у здания администрации Тюмени 5 июня в 12 часов. Бригады "Отрядов мэра" поприветствует глава города Руслан Кухарук.

В 2023 году в "Отрядах" 4 тыс. 700 школьников смогут получить рабочий опыт, подружиться со сверстниками и продемонстрировать свои навыки. Ребятам будут доступны рабочие места из разных сфер, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Программа летней занятости подростков "Отряды мэра" впервые стартовала в Тюмени 5 июля 1999 года и стала брендом областного центра. В 2019 году проект вошел в тройку лидеров всероссийской премии "Траектория".