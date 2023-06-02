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ФК "Тюмень" сыграет с "Новосибирском" 4 июня

Спорт, 18:48 02 июня 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" завершат соревновательный сезон в Новосибирске встречей с местной командой 4 июня. Как сообщает пресс-служба клуба, прошлый сезон тюменцы завершили уверенной победой над "Новосибирском" со счетом 4:0.

На этот раз одержать крупную победу будет намного сложнее, что связано с неоптимальным составом команды, в котором есть травмированные и дисквалифицированные, и с повышенной мотивацией хозяев.

"Новосибирск", обладающий солидным бюджетом, перед началом сезона вновь ставил задачу быть первым, однако сменил пять главных тренеров, не побеждал дома с октября прошлого года и теперь находится только на пятом месте.

Чтобы не оказаться на следующий сезон в низшей профессиональной российской лиге, хозяевам необходимо набрать хотя бы одно турнирное очко в матче с "Тюменью". Воскресная игра начнется в 15 часов по тюменскому времени.

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