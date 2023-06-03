Мастерицы из Тюмени, Ишима и ХМАО вышивают карту Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия (архив)

Карту Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов вышивают мастерицы из Тюмени, Ишима и Югры.

Как сообщила инициатор создания вышитой карты, мастер Ирина Тарасенко, в 2022 году мастера художественного творчества из Ишима и Тюмени вышили карту юга Тюменской области. В 2023 году к ним присоединились художницы из г. Советский и они вместе продолжили работу.

Мастерицы вышивают в разной технике: крестиком, гладью, бисером, счётной гладью, лентами, тамбурной вышивкой, ковровой. Сейчас над созданием эпичного полотна размером 2*2,5 метра трудятся 30 мастериц. В августе их творение будет представлено на Дне рождения Тюменской области и на фестивале вышитых карт в Чебоксарах.

"Ишим славится своими рукодельницами, не случайно именно здесь находился один из центров ковроткачества, где производили знаменитые сибирские ковры. Эти традиции бережно хранят сотрудники ишимских музеев, привлекая в свои залы местных мастеров, организуя выставки и мастер-классы", - рассказала Ирина Тарасенко.