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Из-за аномальной жары тюменским водителям советуют ограничить дальние поездки

Общество, 10:17 03 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за аномальной жары автолюбителям, особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, советуют ограничить дальние поездки. Как отметили в ГИБДД по Тюменской области, в такую погоду у водителей снижается внимание и ухудшается реакция.

3 и 4 июня наряды ДПС будут нести службу на автодорогах у мест загородного отдыха тюменцев, обеспечивая дорожную безопасность и беспрепятственный проезд транспорта.

Госавтоинспекция призывает в жаркую погоду снизить скорость, быть особенно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам. Водителям следует соблюдать ПДД, в случае затруднения в движении не объезжать участки заторов по обочинам, не садиться за руль под воздействием алкоголя и наркотиков.

Отметим, в ночь со 2 на 3 июня в Тюменской области автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении 15 пьяных водителей.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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