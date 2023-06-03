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Как подготовиться к собеседованию с работодателем, расскажут тюменцам

Общество, 13:12 03 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На образовательный вебинар, посвященный подготовке к собеседованию с потенциальным работодателем, приглашают тюменцев 6 июня. Спикером выступит профессиональный эксперт рынка труда Иван Воротников, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Спикер расскажет о том, какие этапы рекрутер проходит до того, как пригласить соискателя на личную встречу, о видах собеседований и методах оценки кандидатов. Слушатели узнают о вопросах и ответах на собеседованиях, о том, как подготовиться и как вести себя на личной встрече, что делать после собеседования.

Начало в 14 часов. Регистрация по ссылке. Возрастное ограничение 18+.

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# вебинар , работодатель , трудоустройство

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