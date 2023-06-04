В Тюменском районе пасечник планирует построить апидомики для сна на ульях
Построить апидомики для сна на ульях намерен пасечник из Тюменского района. По словам Дмитрия Орлова, который более 10 лет занимается пчеловодством, биоритмы человека и пчел идентичны. Он уверен, что нахождение в таких домиках обладает терапевтическим эффектом.
"Благодаря небольшим отверстиям в домик из улья проникают эфирные масла, аромат меда, прополиса, фитонциды пыльцы и цветков. Они создают особый микроклимат и дезинфицируют атмосферу. Такие ингаляции благотворно влияют на дыхательную систему и на организм, а монотонный пчелиный гул выравнивают психоэмоциональное состояние", - добавляет Дмитрий Орлов.
Пасечник также создает подарочные наборы из меда, которые не стыдно преподнести в качестве презента. Он делает оригинальные формы под сотовый мед в виде домиков, сердечек, шестигранников, делает цветные ульи и рамки.