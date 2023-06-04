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В Тюменском районе пасечник планирует построить апидомики для сна на ульях

Общество, 09:59 04 июня 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Построить апидомики для сна на ульях намерен пасечник из Тюменского района. По словам Дмитрия Орлова, который более 10 лет занимается пчеловодством, биоритмы человека и пчел идентичны. Он уверен, что нахождение в таких домиках обладает терапевтическим эффектом.

"Благодаря небольшим отверстиям в домик из улья проникают эфирные масла, аромат меда, прополиса, фитонциды пыльцы и цветков. Они создают особый микроклимат и дезинфицируют атмосферу. Такие ингаляции благотворно влияют на дыхательную систему и на организм, а монотонный пчелиный гул выравнивают психоэмоциональное состояние", - добавляет Дмитрий Орлов.

Пасечник также создает подарочные наборы из меда, которые не стыдно преподнести в качестве презента. Он делает оригинальные формы под сотовый мед в виде домиков, сердечек, шестигранников, делает цветные ульи и рамки.

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# пчеловодство , сельский туризм , Тюменский район

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