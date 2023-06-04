В авариях на дорогах Тюменской области травмирован 181 ребенок

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

181 ребенок получил травмы при авариях на дорогах Тюменской области с начала 2023 года. Еще один – погиб. В пришкольных и загородных лагерях сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию "Летние встречи", в ходе которой расскажут об алгоритме безопасного поведения на улице, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени такие беседы организуют и во дворах, так как именно в жилых зонах областного центра каждый день дети попадают в аварии. Автоинспекторы расскажут, почему по пешеходному переходу нужно идти пешком, а не бежать и не ехать на самокате или велосипеде. А для начала, убедиться, что водитель пропускает пешехода.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции подготовили инфографику с обращениями от лица родителей, в которых они призывают любимых детей к безопасности на дороге и соблюдению правил. Такие сообщения, изготовленные в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения", разместят в соцсетях и родительских чатах. Так взрослые смогут каждый день отправлять детям на телефон напоминания о необходимости беречь себя на дороге.