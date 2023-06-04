Тюменские неонатологи рассказали о выхаживании недоношенных младенцев

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Недоношенные дети, которые родились до 37 недель беременности выхаживаются врачами реаниматологами-неонатологами Тюменского перинатального центра. Также сюда координируются "тяжелые" доношенные малыши с нарушениями дыхательной и пищеварительной систем.

"У таких деток не только маленький вес, но также они не могут самостоятельно дышать. Это, пожалуй, основная причина для их направления в отделение реанимации. У них иначе работает сердце, часто сохраняются фетальные коммуникации, когда у ребенка открытый артериальный поток не закрывается на третьи-четвертые сутки, как положено, и достаточно видимо функционирует", - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №1 города Тюмени врач-неонатолог Наталья Тюрина.

Специалисты обеспечивают малышей респираторной или инфузионной поддержкой, проводят фототерапию. В отделении реанимации и патологии новорожденных поддерживают в самый острый период. Затем дети проходят реабилитацию под наблюдением педиатра и неонатолога, сообщает "Тюменская область сегодня".