Более 1300 детей из Голышмановского округа отдохнут летом в 15 пришкольных лагерях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 300 детей отдохнут летом в 15 пришкольных лагерях Голышмановского округа. Еще два будут открыты в молодёжном центре и спортшколе. На лето организовали три смены по 15 дней каждая.

"Родители платят за смену в лагере с дневным пребыванием 2 тысячи 205 рублей, - это 50 процентов от общей суммы. Ещё столько же выделяется из бюджета округа. Бесплатный отдых организован для почти 800 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей участников военной спецоперации", - рассказала председатель окружного комитета образования Галина Павлова.

Разработаны восемь программ летнего отдыха. Две из них будут профильными: в Ламенской школе — туристическая, в Голышмановской СШОР — спортивная. Первая смена начнется 5 июня.

Также в первый месяц каникул пройдет традиционный патриотический слёт-соревнование "Гражданин России". В течение лета в учреждениях образования, культуры и спорта будут работать досуговые и спортивные площадки, в основном в вечернее время, пишет Мегатюмень.