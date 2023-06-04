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Съезды развязки на Московском тракте Тюмени отремонтируют в ночное время с 4 по 7 июня

Экономика, 14:27 04 июня 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Четыре съезда развязки на пересечении Обхода и Московского тракта Тюмени отремонтируют в ночное время с 4 по 7 июня. Такой режим был выбран с учетом высокого трафика движения на этом участке, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Ремонт четырёх съездов будет выполняться в ночное время с 22 часов вечера до 6 часов утра 4, 5, 6 и 7 июня. Сегодня ночью будет восстановлено дорожное покрытие на въезде со стороны улицы Ямской по направлению в город. Далее подрядчик будет смещаться против часовой стрелки", - уточнили в ведомстве.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Решение о ремонте связано с образованием колеи на съездах развязки. Выступающие деформационные швы начали доставлять неудобства автомобилистам.

ГУС Тюменской области призывает водителей заранее планировать пути объезда

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# Главное управление строительства Тюменской области , Московский тракт , ремонт дороги , транспортная развязка

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