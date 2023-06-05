Более 180 аварий с детьми произошло в Тюменской области с начала 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 180 ДТП с участием детей произошло в Тюменской области с начала 2023 года. Около 60 из них - в мае. Об этом в прямом эфире "Час Тюмени" рассказал начальник регионального управления ГИБДД Андрей Миллер.

Из-за каникул детей сложнее контролировать. Если в учебное время они были заняты в школах, на кружках и т. д., то сейчас большую часть времени они проводят на улице с друзьями, катаются на велосипедах, самокатах. Взрослым, родителям необходимо внимательно смотреть за детьми и объяснять им, как правильно вести себя на проезжей части, учить их правилам поведения на дорогах. Необходимо проводить беседы, ходить по маршрутам, которые обычно выбирает ребенок, рассказывать про дорожные ловушки, которые могут его ждать.

Сотрудники ГИБДД на базе управления Госавтоинспекции 1 июня открыли импровизированный автогородок, куда пришли около 120 школьников. "1 июня мы запустили марафон и планируем проводить его в течение всех летних каникул. Мы сделали различные локации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Это работа со знаками, элементы теоретической части, управление велосипедом, популяризация детских удерживающих устройств. Я беседовал со школьниками и понял, что это востребовано, нужно, и детям интересно", - рассказал Андрей Миллер.

Юлия Карандашева