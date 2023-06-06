Компьютерную игру на тему буллинга разработали тюменские студенты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Адаптивную компьютерную игру на тему буллинга разработали магистранты института ТюмГУ Ольга Шиленко, Александра Волкова и Сергей Потемкин под руководством профессора Евгения Доценко. Её сюжет строится вокруг школьных будней, участнику предстоит сделать выбор роли защитника, наблюдателя, агрессора или жертвы, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Каждый выбор меняет сюжетную ветку и даже визуальную составляющую. Игру можно пройти несколько раз, и тогда она становится тренингом. Жанр игры – визуальная новелла. Сделан акцент на иллюстративный ряд, прорисованы персонажи, музыкальная составляющая, – все это помогает игроку максимально погрузиться в сюжет", - рассказали разработчики.

Игра создана для школьников 6-9 классов, но может быть интересна всем, кто хочет нарисовать свой психологический портрет. В конце будут даны рекомендации, сделанные на основе выборов игрока.

Игра может использоваться в школах для профилактики буллинга. В июле и августе разработчики планируют провести тестирование с помощью фокус-группы школьников для получения обратной связи и изучения адаптивности проекта.

Выход игры ожидается в VK play, при возможности она будет размещена на платформе Steam в сентябре.