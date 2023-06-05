Александр Моор поздравил тюменцев со Всемирным днем окружающей среды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что этот праздник касается как и профессионалов, так и всех жителей региона, кто вносит свой вклад на общественных началах.

"С каждым годом наш регион расширяет масштаб экологических мероприятий. Тюменцы становятся более заинтересованными в экодвижениях по защите окружающей среды. Число организаций и волонтеров, принимающих участие в различных экологических акциях, ежегодно растет, в том числе благодаря нацпроекту "Экология", — прокомментировал он.

Александр Моор напомнил, что по итогам 2022 года Тюменская область оказалась в десятке лидеров "Зеленого рейтинга" и Всероссийской акции "БумБатл", вошла в топ-3 по количеству высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес". Также в регионе развивается региональный проект "Экодом" — сеть пунктов приема вторичного сырья и пространство для экологического просвещения.