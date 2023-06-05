  • 5 июня 20235.06.2023понедельник
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северо-западный

Отец и сын пострадали в результате столкновения электромопеда и "Газели" в Тюмени

Происшествия, 12:25 05 июня 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

39-летний мужчина и его 11-летний сын на электромопеде получили травмы при столкновении с "Газелью" в Тюмени 4 июня. ДТП произошло на ул. Воронинские горки.

По предварительным данным, водитель "Газели", несмотря на 40-летний стаж, не выбрал безопасную скорость. Водитель электромопеда перевозил несовершеннолетнего пассажира с нарушением ПДД.

Госавтоинспекция Тюменской области напоминает, что электромопеды, скутеры, минибайки и легкие квадроциклы мощностью свыше 250 Вт требуют наличие водительского удостоверения категории А, А1, М.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 05.06.2023Женщину задержали при попытке пронести гашиш в тюменскую колонию
12:25 05.06.2023Отец и сын пострадали в результате столкновения электромопеда и "Газели" в Тюмени
11:08 05.06.202315 человек спасли на пожарах в Тюменской области за неделю
10:35 05.06.202312 природных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки