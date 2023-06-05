Отец и сын пострадали в результате столкновения электромопеда и "Газели" в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

39-летний мужчина и его 11-летний сын на электромопеде получили травмы при столкновении с "Газелью" в Тюмени 4 июня. ДТП произошло на ул. Воронинские горки.

По предварительным данным, водитель "Газели", несмотря на 40-летний стаж, не выбрал безопасную скорость. Водитель электромопеда перевозил несовершеннолетнего пассажира с нарушением ПДД.

Госавтоинспекция Тюменской области напоминает, что электромопеды, скутеры, минибайки и легкие квадроциклы мощностью свыше 250 Вт требуют наличие водительского удостоверения категории А, А1, М.