На полях Тюменской области хозяйства проводят обработку посевов

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Обработку посевов проводят на полях хозяйства Тюменской области. По данным районов, на 5 июня она уже проведена на площади 28,2 тыс. га, что составляет 3 % от плана - 812,4 тыс. га, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Химическая прополка позволяет защитить пока еще совсем ранимые культурные растения от сорняков, вредителей, многочисленных болезней. Работы по обработке посевов сельскохозяйственных культур от сорной растительности начались одновременно в 13 районах, где завершен яровой сев.