На улицах Ишима впервые установят "Деревья добра" для сбора пластиковых крышек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько арт-объектов в форме дерева для сбора пластиковых крышек установят на самых проходных улицах и в популярных местах Ишима. Впоследствии средства от сдачи их в переработку пойдут на покупку корма для животных из городского приюта.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор АНО "Добро.ру" Ирина Орлова.

По ее словам, она давно изучает проблемы экологии, прививает экокультуру своим воспитанникам в детском саду, где работает воспитателем. Учит их сортировке мусора и объясняет, почему нужно сдавать отходы на вторичную переработку.

Идея реализовать социально-экологический проект "Экодерево" пришла Ирине в голову, когда подобные контейнеры для сбора крышек она увидела в Тюмени. Решила, что в Ишиме тоже нужно привлекать внимание людей к вопросам экологии. Но начинать эковоспитание нужно с раннего возраста, поэтому участниками проекта станут дети от 5 лет и подростки до 18.

"Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, как никогда своевременно напомнить жителям Тюменской области, что проблема ее загрязнения существует. Большинство людей хотели бы видеть свой город чистым и приятным для отдыха. И мы сможем сделать его таким, если постараемся", - подчеркнула Ирина Орлова.

Просветительские мероприятия эконаправленности охватят более 200 участников, добавила она. И это только начало.

Итогом проекта станет сдача собранных крышек, а на средства от их реализации питомцам ишимского приюта закупят корм.

Добавим, по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году программа получила поддержку в размере 145 тыс. рублей. Всего же некоммерческие организации региона реализуют 114 проектов. Общая сумма поддержки с софинансированием Фонда президентских грантов составит более 85,2 млн. рублей.

Инна Кондрашкина