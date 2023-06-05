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Проект Тюменской области "Культурное сотрудничество" представят в Москве

Общество, 17:13 05 июня 2023

kto72.ru

Межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" представят в Москве после его реализации в округах Тюменской области. Решение принято по итогам успешных выступлений тюменских коллективов в городах Югры, Ямала и востребованности Тюменского филармонического оркестра в столице.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев во время пресс-конференции, посвященной сотрудничеству Москвы и Тюменской области в сфере туризма и культуры и проведению в Тобольске XIV фестиваля "Лето в Тобольском Кремле", в Москве 5 июня.

"Мы сейчас в рамках большой Тюменской области реализуем проект "Культурное сотрудничество". По его итогам мы решили, что Тюмень могла бы представить себя на всероссийском уровне, в том числе в Москве", - уточнил он.

Напомним, Тюменский филармонический оркестр успешно выступил в парке "Зарядье" Москвы. Его концерты оказались востребованы у москвичей. Одно из ближайших выступлений тюменских музыкантов - концерт Леонида Агутина на ВТБ-Арене 29 июля.

Напомним, проект "Культурное сотрудничество" стартовал в Тюменской области в мае, продолжится до сентября. За это время девять тюменских коллективов посетят города Югры и Ямала. Выступления артистов, музыкантов, вокалистов проходят с аншлагом.

"Считаю, что наше "Культурное сотрудничество" имеет все шансы стать пилотным проектом для всей страны в сфере культуры. Это начинание ещё одно доказательство того, что культура одного региона не должна замыкаться, только взаимное обогащение позволяет ей развиваться", - уверен Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , культура , музыканты , округа , ХМАО-Югра , Ямал

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