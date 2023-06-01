Тюменский агроном рассказал, какие работы на даче нужно провести в июне

Россельхозцентр Россельхозцентр

В июне молодая сочная листва и завязи на плодовых деревьях привлекают гусениц листовёртки, плодожорки, а нередко и шелкопрядов. При небольшом заселении этих вредителей начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, агроном Иван Григорьев советует применять биологические средства защиты, к примеру, "Лепидоцид", "Битоксибациллин" и "Фитоверм".

"Если же вы столкнулись с настоящим нашествием насекомых, то следет прибегать к химическим инсектицидам - "Фуфанон-Нова" или "Аккорд", - рекомендует он.

Существенно уменьшить число гусениц листовёрток и плодожорок можно с помощью ловчих поясов - приспособлений в виде широких полос из различных материалов для сбора и уничтожения насекомых на стволах и ветвях. Менять их нужно раз в месяц, снятые — сжигать.

Кроме того, в начале лета на смородине и других плодово-ягодных культурах появляется тля. В этом случае бороться надо с муравьями, которые заселяют ею растения. Для этого есть множество эффективных препаратов, например, "Великий воин" или "Зарит Спайдер". Против самой тли агроном рекомендует "Актару" или "Антитлю".

Что касается заболеваний растений, как правило, в начале июня большого их распространения не наблюдается. Но предупредить всегда легче, чем лечить. Так, от парши на яблоне помогают медьсодержащие препараты: "Индиго", "Абига Пик" или "Бордосская жидкость". После цветения вишни и образования зелёных плодов необходимо провести обработку от грибковых заболеваний - коккомикоза и монилиоза. Здесь пригодятся такие фунгициды, как "Медея", "Хорус" или "Скор". А ещё при влажной погоде возникает риск появления мучнистой росы. Для устранения этой проблемы советую обратить внимание на биологические препараты "Фитоспорин", "Алирин" и "Гамаир". Биологическим препаратами рекомендуем работать при устоявшейся температуре воздуха не менее +18 градусов.

"Россельхозцентр" напоминает, что при применении пестицидов следует строго соблюдать требования, указанные в инструкции, и использовать средства индивидуальной защиты.

"При обработке растений не забывайте учитывать погодные условия и время суток, рекомендуем проводить обработки в утренние часы или вечернее время. Это позволит достичь желаемого эффекта без вреда человеку, полезным насекомым и окружающей среде. А если у вас возникнут сомнения при определении вредоносного объекта, всегда можно обратиться к специалистам Россельхозцентра", - сообщил агроном Иван Григорьев.