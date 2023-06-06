Более 30 компаний участвуют в конкурсе стройдостижений Тюменской области

проект Центра гимнастики в Тобольске | Фото: Главное управление строительства Тюменской области проект Центра гимнастики в Тобольске | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Более 30 компаний участвуют в конкурсе строительных достижений Тюменской области. Один из номинантов – институт "Тюменьгражданпроект". Он претендует на победу с проектом Центра гимнастики в Тобольске. Конкуренты - Мастерская архитектора А. В. Табанакова и компания "Геопроект", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

А в номинации "Организация года" заявки оформили "Тюменская домостроительная компания", "Мостострой-11", "Запсибгазпром" и "Запсибгазпром-Газификация" и Винзилинский завод керамзитового гравия.

Всего в конкурсе восемь номинаций. Заявки принимаются до 10 июня в офисе Союза строителей Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Челюскинцев, 3, телефон 444-095.

Положение о конкурсе здесь.