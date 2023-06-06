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Владимир Якушев: предотвратить трагедии на воде поможет только комплексный подход

Общество, 14:15 06 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предотвратить трагедии людей на водоемах поможет только комплексный подход. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

С установлением жаркой погоды в ряде субъектов УрФО, по данным полпредства, участились случаи гибели людей на водоёмах. С начала 2023 года погибли 73 человека, в том числе 13 детей. В прошлом году в этот период было зафиксировано 42 гибели на водных объектах, трагедии тогда унесли жизни пятерых детей.

"Лето в этом году, согласно прогнозам, обещает быть жарким. Люди, в том числе дети, будут много времени проводить на водоёмах, - отметил полпред. - Предотвратить трагедии поможет только комплексный подход. Прежде всего, это организация безопасных условий для отдыха у воды, пресечение попыток купания в необорудованных, опасных местах, постоянная профилактическая работа".

Отдельно Владимир Якушев обратился к родителям, опекунам и педагогам с настоятельной просьбой усилить контроль за досугом детей во время каникул. Регулярно объяснять и повторять с ними правила поведения на воде, рассказывать, что будет, если их игнорировать.

"Тема требует самого пристального внимания в течение всего летнего сезона", - подчеркнул он.

Для профилактики происшествий аппарат полпреда совместно с АНО "Диалог Регионы" при содействии МЧС и центров профилактики регионов запустил просветительский проект "Простые правила", который знакомит с правилами оказания первой помощи, в том числе при происшествиях на воде.

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# безопасность на воде , Владимир Якушев

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