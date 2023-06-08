Для детей мобилизованных тюменцев проведут кулинарные мастер-классы

| Фото: группа "Атлас" центр семейного развития" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Атлас" центр семейного развития" во ВКонтакте (архив)

Проект "Ждем папу на ужин", где детей мобилизованных тюменцев научат самостоятельно готовить полезную еду, стартует в Тюмени в июле. Участниками программы станут 20 семей из города и района.

На реализацию программы центр семейного развития "Атлас" выиграл в грантовом конкурсе губернатора Тюменской области более 910 тыс. рублей.

"Наша задача, чтобы дети, которые остались, например, с бабушкой или с мамой, научились самостоятельности. Когда их родные работают или их долго нет дома, они смогли бы сами приготовили себе еду. И при этом родители тоже не боялись оставлять ребят на целый день одних", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектов центра семейного развития "Атлас" Павел Притупа.

Всего запланировано 20 мастер-классов для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Ребят научат готовить простые блюда, познакомят со свойствами продуктов и их пользой для здоровья, обучат навыкам безопасного поведения в быту, в частности, как правильно пользоваться ножами, плитой и духовкой.

Все необходимые продукты и инструменты предоставят организаторы. Встречи пройдут на площадках партнеров проекта - ресторанах и кулинарных студиях Тюмени. Их проведут квалифицированные педагоги и профессиональные шеф-повара, которые, по словам руководителя проектов, смогут донести до детей не только знания, но и увлечь кулинарным искусством.

"Мы научим готовить завтраки, перекусы, лазанью и пельмени. Это не занимает много времени, к тому же это базовые рецепты", - добавил Павел Притупа.

Помимо этого для семей организуют экскурсию на одно из региональных предприятий, где дети и родители узнают о том, как производятся продукты в Тюменской области. Также для ребят запланировано занятие с психологом по развитию самостоятельности и несколько конкурсов, а для родителей онлайн-тренинг "Особенности воспитания самостоятельности у детей младшего школьного возраста". Он позволит снизить уровень родительской тревоги о безопасности ребенка в быту.

"В конце проекта сделаем итоговый видеоролик. Дети запишут видео для своих пап и скажут примерно такой текст: "Пап, я научился готовить лазанью, ждем тебя на ужин", - отметил руководитель проектов центра семейного развития "Атлас". – Сейчас мы на стадии согласования с партнерами, участниками. Думаем, что запустим программу ко Дню семьи, любви и верности".

За реализацией проекта можно следить в группе во ВКонтакте.

Напомним, всего некоммерческие организации региона реализуют 114 проектов на грант губернатора Тюменской области. Общая сумма поддержки с софинансированием Фонда президентских грантов составит более 85,2 млн. рублей.

Виктория Макарова